Concursos abertos nesta semana têm 17 mil vagas disponíveis

- Publicidade-

A penúltima semana de julho começa com diversos concursos abertos no país. Mais de 17,4 mil vagas estão disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O destaque é para abertura das inscrições em três concursos da Marinha: para o Quadro Complementar de oficiais, Quadro Técnico e para o Corpo de Engenheiro. Há ainda concursos para Segurança, Educação e para ingresso no Banco do Brasil com mais de 4 mil vagas.

Cargos dos níveis médio e superior lideram em número de oferta, seguidos pelo nível técnico e pelo nível fundamental. A Região Sudeste concentra grande parte das oportunidades, junto com Nordeste e Norte.

As regiões Centro-Oeste e Sul aparecem no fim da lista, mas também apresentam concursos abertos. Para você não perder a data, confira a seguir as seleções com inscrições em andamento ou que irão abrir esta semana.

Concursos que abrem inscrições na semana

Marinha – Quadro Complementar de oficiais

Na segunda-feira, 19 de julho, a Marinha do Brasil abre inscrições de três concursos. Um deles é para o Quadro Complementar de oficiais com 11 vagas. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da instituição até 31 de julho. É cobrada uma taxa de R$130.

A oferta inclui os cargos de oficiais fuzileiros, intendentes e oficiais da armada. Podem concorrer pessoas do sexo masculino com nível superior completo e idade inferior a 29 anos até janeiro de 2022.

Os aprovados em todas as etapas serão encaminhados ao curso de formação, que inicia com um período de adaptação (PA, que dura cerca de três semanas) e uma etapa curricular. Durante o curso, o aluno receberá R$9.070,60, sendo:

R$7.315 relativos ao soldo militar;

R$1.389,85 relativos ao adicional militar; e

R$365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além disso, eles também terão direito a auxílio-alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Marinha – Quadro técnico

A Marinha também tem novo concurso para o Quadro técnico. As chances são destinadas a quem tem nível superior completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

A oferta é para homens e mulheres nas seguintes áreas:

Comunicação Social (duas vagas);

Direito (cinco);

Estatística (duas);

Informática/Especialidade Banco de Dados (uma);

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas (uma);

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (uma);

Informática/Especialidade Segurança da Informação (uma);

Pedagogia (uma);

Segurança do Tráfego Aquaviário (duas); e

Serviço Social (uma).

Os aprovados realizarão o curso de formação de oficiais. Nesse período, o guarda-marinha (aluno) receberá uma remuneração bruta de R$9.070,60, sendo R$7.315 relativos ao soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além de auxílio-alimentação, uniforme, e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. As inscrições para o concurso Marinha serão abertas às 8h do dia 19 de julho, por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) .