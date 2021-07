Concurso Receita: ‘autorização está muito próxima’, diz subsecretário

- Publicidade-

Representantes do Sindifisco Nacional estiveram reunidos com o subsecretário-geral da Receita Federal, o auditor-fiscal Décio Rui Pialarissi. Segundo ele, a ‘autorização está muito próxima‘ para o novo concurso público.

Essa informação é de suma importância para o candidato que ainda não começou a estudar e está dando bobeira com a preparação.

O encontro entre o subsecretário-geral foi com o presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral, e o diretor de Assuntos Parlamentares da entidade George Alex de Souza.

Eles trataram de vários assuntos, inclusive do concurso Receita Federal 2021. O próprio Sindifisco ratificou que a seleção é aguardada com muita expectativa, sobretudo pelos auditores-fiscais lotados em região de fronteira.

“Segundo Décio, foram superadas inúmeras dificuldades de ordem orçamentária e operacional, e a autorização está muito próxima, faltando apenas a concordância do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mário Paes de Andrade”, disse o Sindifisco.

Vagas do concurso Receita serão para atender às fronteiras

Ainda segundo o subsecretário-geral, as vagas previstas na autorização e que devem ser contempladas no concurso da Receita serão destinadas às fronteiras. Esse, inclusive, teria sido um pedido do próprio Sindifisco.

“As vagas serão destinadas às fronteiras, atendendo a demanda do Sindifisco Nacional, em atenção aos Auditores que estão há anos aguardando uma oportunidade de remoção, muitas vezes em locais sem estrutura adequada, longe de suas famílias. ”

De acordo com o sindicato, o subsecretário teria concordado com a participação da categoria para a formulação do concurso de remoção, após o edital. Segundo Décio, o quantitativo será basicamente para atender às fronteiras, com o intuito de permitir que auditores-fiscais, hoje lotados lá, possam ser removidos.

Aval do concurso está mesmo perto. Entenda!

A previsão do subsecretário bate com as recentes movimentações do pedido no Ministério da Economia. Mesmo sem data para o aval, já se sabe que está perto, já que o pedido de concurso da Receita Federal tem passado por setores importantes.

Na última quarta-feira, 30, por exemplo, o processo chegou em dos últimos setores rumo ao aval.

Ele chegou na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG).

Em via de regras, os pedidos de concursos passam por análise desta unidade antes de serem autorizados, até chegar ao último passo que é o Gabinete do Ministro. O secretário especial de desburocratização, atualmente, é Caio Mario Paes de Andrade.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?

O que é preciso para ser fiscal da Receita Federal?

O principal requisito do cargo de fiscal da Receita Federal é ter o nível superior em qualquer área. Isso mesmo, graduados de todos os cursos podem participar.

Mas, este diploma precisa ser de instituição devidamente registrada e reconhecida no Ministério da Educação (MEC).

Além desses, há ainda outros requisitos, como: