Concurso PRF: divulgadas respostas dos recurso contra o TAF

- Publicidade-

Após o resultado final ser divulgado, o concurso PRF liberou as respostas dos recursos que foram impostos no resultado provisório. As próximas fases já estão em andamento e com datas confirmadas.

O link de acesso às respostas dos recursos foi disponibilizado pela banca na noite da última quarta-feira, 28. Quer ter acesso?

O resultado final do TAF foi publicado no dia 21, no Diário Oficial da União e no site da banca. Por ser definitivo, não há mais prazo para recursos.

O Cebraspe também divulgou as justificativas quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de recurso da avaliação psicológica e as consultas para realização das próximas fases:

Avaliação biopsicosocial; e

Avaliação de saúde.

Quais serão as próximas etapas do concurso PRF 2021?

A seleção da Polícia Rodoviária Federal é um concurso composto por várias etapas. Por isso, as próximas fases serão:

Avaliação de saúde;

Avaliação de títulos;

Avaliação biopsicossocial; e

Procedimento de Heteroidentificação.

Avaliação de saúde

O candidato já pode acessar o site da banca para verificar o local de realização da avaliação clínica (anamnese e exame físico), a ser realizada nos dias 31 de julho ou 1º de agosto.

Avaliação de título

Os candidatos tiveram que enviar, das 10h do dia 22 de julho até as 18h do dia 23 de julho, via upload, por meio de link específico, disponível no site da banca, imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos. Em breve os resultados serão publicados pela banca.

Avaliação biopsicossocial

O candidato já pode acessar no site da banca o seu local e seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual.

Procedimento de Heteroidentificação

O candidato que se autodeclarou negro será submetido, no dia 31 de julho ou no dia 1º de agosto, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros para concorrer às vagas reservadas.

Como foi o TAF do concurso PRF 2021?

De acordo com o edital de abertura do concurso da Polícia Rodoviária Federal, os candidatos foram avaliados pelos seguintes exames: