Concurso PF divulga resultados finais do TAF e outras convocações

- Publicidade-

O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 23, e também estará no site do Cebraspe, o organizador :

Os resultados finais foram divulgados após a análise dos recursos interpostos contra os preliminares, publicados ainda na primeira quinzena de julho.

Além disso, os candidatos também foram convocados para outras etapas, como:

avaliação médica; e

preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

O concurso da Polícia Federal 2021 visa preencher 1.500 vagas imediatas de agente, delegado, escrivão e papiloscopista, mais 500 excedentes.

Como foi o TAF do concurso PF?

O teste físico do concurso PF foi uma etapa obrigatório para todos os candidatos e tem caráter eliminatório.

É importante destacar que somente os aprovados na prova discursiva foram convocados. Na ocasião, foram cobrados os seguintes testes:

Teste em barra fixa;

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação (50 metros);

Teste de corrida de 12 minutos.

Quais serão as outras etapas do concurso PF?

Essas não serão as únicas etapas do concurso da PF 2021. Esta é uma seleção longa e composta por várias fases, sendo elas:

Os concorrentes ainda terão pela frente outras etapas de seleção, podendo eliminar ou classificar, que serão:

Prova oral (somente delegado);

Avaliação médica;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos (somente delegado);

Prova prática de digitação (somente escrivão).

Investigação social;

Curso de formação.

O curso de formação é a última fase, que também elimina, antecedendo a posse no cargo. No entanto, são convocados apenas os candidatos aprovados em todas as etapas anteriores.