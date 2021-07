Concurso PF agente administrativo tem teste físico? Descubra!

- Publicidade-

Muita gente confunde o concurso PF da área Administrativa com o da área policial. Por isso, é muito comum surgir a seguinte dúvida: haverá teste de aptidão física (TAF) nesta seleção?

E para a tranquilidade dos candidatos, a resposta é NÃO!

O concurso da PF da área de apoio é composto por apenas uma única etapa, sendo ela provas escritas. Dessa forma, o TAF é uma fase obrigatória e presente apenas nas seleções da área policial.

Ficou contente com essa notícia? Ela é animadora, afinal, você vai poder se concentrar nos estudos e não vai precisar se preocupar tanto com condicionamento físico e bom desempenho em provas práticas. Mas, como estão os seus estudos?

Você sabia que a Folha Dirigida pode te ajudar a ficar cada vez mais preparado na busca pela vaga dos sonhos na área Administrativa da Polícia Federal? Venha para turma avante e comece já seu caminho até a aprovação!

Como serão as provas do concurso PF área de apoio?

Como você já sabe, o concurso da PF de agente administrativo, de nível médio, conta com apenas uma etapa. A prova objetiva do último concurso trouxe a seguinte distribuição:

50 questões de Conhecimentos Básicos; e

70 questões de Conhecimentos Específicos.

Essa etapa costuma ter caráter classificatório e/ou eliminatório, podendo o candidato deixar a competição de acordo com o seu aproveitamento no acerto das questões.

A quantidade de aprovados depende do edital e de quantas vagas estarão sendo oferecidas.

Mas você já sabe o que estudar? Para te ajudar com mais essa, a Folha Dirigida separou para você todas as disciplinas que constam no edital mais recente.

50 questões de Conhecimentos Básicos

Português;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;

Atualidades;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Constitucional.

70 questões de Conhecimentos Específicos

Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações;

Noções de Arquivologia;

Noções de Administração de Recursos Materiais;

Legislação Aplicada à Polícia Federal.

Quer ser aprovado no próximo concurso PF?

O seu sonho é ser aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo? Se a resposta é sim, a Folha Cursos vai te ajudar nessa missão.

Primeiro, você pode assistir a uma aula gratuita de Administração. Além disso, você ainda pode participar do nosso Grupo de Desafios para o concurso da PF.

E tem ainda mais: já pensou ter um curso completo para a carreira de agente, de nível médio? Nele, você vai ter acesso:

► Questões comentadas;

► Acelerador de vídeos;

► Material com PDF;

► Chance de enviar mensagem ao professor;

► Videoaula, cadernos e questões;

► Professores especializados;

O que é preciso para ser aprovado no concurso PF?

No último concurso PF de agente adm, o Cebraspe aplicou as provas no seu tradicional modelo de provas, com o estilo Certo ou Errado.

Nesse modelo, o candidato deve marcar a letra C para a afirmação que acreditar correta e E para a que achar ser errada.

A organizadora tem como padrão na correção uma questão errada anular uma certa. No total, era possível alcançar até 120 pontos, pois cada questão respondida corretamente valia um ponto. Para ser aprovado, foi necessário:

ter nota igual ou superior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

ter nota igual ou superior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

ter nota igual ou superior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Quanto ganham os servidores administrativos da PF?

Os concursos de âmbito federal são sempre conhecidos pelos excelentes atrativos, como boa remuneração e estabilidade. Você sabe, então, quando ganha um servidor da área de apoio da Polícia Federal?

agente administrativo – nível médio e R$4.710,76

– nível médio e R$4.710,76 cargos de nível superior – nível superior nas áreas contempladas e R$5.559,67 (exceção é o médico, com ganhos de R$7.692,55)

Quando foi o último concurso PF de agente administrativo?

O último concurso da PF para a área administrativa aconteceu em 2013, pelo Cebraspe (antigo Cespe/UnB). A oferta foi de 566 vagas de níveis médio e superior, sendo o agente administrativo o único cargo intermediário.

As vagas foram distribuídas em edital por cargo e estado, com a maior demanda para o Distrito Federal. Naquele ano, a taxa de inscrição foi de R$60 ou R$70, de acordo com o cargo escolhido.

Na época, os candidatos tiveram quatro horas, no turno da tarde, para responder as 120 questões. A seleção ficou válida até 2018, quando foi prorrogada em março de 2016 por mais dois anos. Agora, não há mais como chamar possíveis aprovados em cadastro de reserva.