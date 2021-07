Concurso Marinha para o quadro técnico tem edital retificado

- Publicidade-

O concurso Marinha, com 17 vagas para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar, teve o edital retificado. As mudanças são nas datas para aplicação da avaliação psicológica, período de adaptação e prazo para convocação dos candidatos reservas.

Agora, a etapa de avaliação psicológica será realizada nos dias 25 e 26 de janeiro. O período de adaptação acontecerá entre os dias 20 de junho e 3 de julho. Já a data limite para a convocação dos candidatos reservas será o dia 1° de julho.

As oportunidades da seleção são destinadas a candidatos com nível superior, com altura mínima de 1,54 m e máxima de 2m e menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

Podem concorrer candidatos formados nas seguintes áreas:

Comunicação Social (duas vagas);

Direito (cinco);

Estatística (duas);

Informática/Especialidade Banco de Dados (uma);

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas (uma);

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (uma);

Informática/Especialidade Segurança da Informação (uma);

Pedagogia (uma);

Segurança do Tráfego Aquaviário (duas); e

Serviço Social (uma).

Os aprovados no concurso realizarão o curso de formação de oficiais. Nesse período, o guarda-marinha (aluno) receberá uma remuneração bruta de R$9.070,60, sendo R$7.315 relativos ao soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar, além de:

alimentação;

uniforme; e

assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrições serão abertas em julho

As inscrições para o concurso Marinha serão abertas às 8h do dia 19 de julho, por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) . Os interessados poderão se cadastrar até as 23h59 do dia 2 de agosto.

A taxa será de R$130, com o pagamento sendo aceito até o dia 6 de agosto. Candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea podem pedir a isenção da taxa.

Os pedidos serão aceitos entre os dias 19 e 26 de julho. Será necessário preencher, datar, assinar e entregar o requerimento de isenção em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), cujos endereços constam no anexo I do edital.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Marinha

: Marinha Cargos : oficial (após o curso de formação)

: oficial (após o curso de formação) Vagas : 17

: 17 Requisitos : nível superior

: nível superior Remuneração : R$9.070,60

: R$9.070,60 Inscrições : 19 de julho a 2 de agosto

: 19 de julho a 2 de agosto Provas: segunda quinzena de setembro (dia a ser definido)

Concurso Marinha terá primeira etapa em setembro

Os inscritos ao Quadro Técnico da Marinha serão avaliados por diferentes etapas. A primeira delas será uma prova objetiva, com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação.

Para profissionais de Direito, haverá uma prova discursiva de Conhecimentos Profissionais. O edital não traz a data das provas. Segundo a Marinha, os exames serão realizados na primeira quinzena de setembro, em data a ser definida.

A segunda etapa, nomeada como “eventos complementares”, será constituída por:

Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF) – Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A terceira e última etapa será o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com período de adaptação e aulas.

Entenda o Curso de Formação da Marinha

O CFO ocorre no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, em regime de semi-internato. Os candidatos ainda realizarão um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até quatro semanas, em Organizações Militares (OM).

As aulas têm o objetivo de preparar o candidato para o exercício de funções em Organizações Militares da Marinha, localizadas em qualquer Unidade da Federação, segundo as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução Militar-Naval.

O curso tem a duração de, aproximadamente, 31 semanas e é iniciado com o Período de Adaptação de cerca de três semanas.