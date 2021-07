Concurso IBGE será reaberto para 204 mil vagas? Instituto explica!

- Publicidade-

O concurso IBGE para o Censo Demográfico 2022 pode ter suas inscrições reabertas? A informação foi dada nesta semana pelo Estadão/Broadcast. Em resposta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística falou sobre o cronograma.

Segundo informou o IBGE ao Estadão, o intuito é iniciar a pesquisa em junho do próximo ano. Para isso, no entanto, um novo cronograma está sendo estudado.

Esse cronograma teria inscrições reabertas entre os dias 1º e 23 de dezembro deste ano, com provas previstas para os dias 23 e 30 e janeiro de 2022. Os resultados da seleção seriam divulgados em 3 e 8 de março.

Já a pesquisa ocorreria entre os dias 1º de junho e 31 de agosto de 2022. Normalmente, o Censo vai a campo no início de agosto, como ocorreria este ano. Com a mudança, o levantamento seria realizado antes do primeiro turno das eleições, previsto para o dia 2 de outubro.

Folha Dirigida questionou o IBGE sobre as datas reveladas esta semana. No entanto, o Instituto disse que não confirma tais informações, ressaltando que, neste momento, “está se reorganizando para o Censo Demográfico a ser realizado em 2022”.

“Datas, prazos ou marcos estão sendo revisados, reavaliados e rediscutidos, tudo ainda em caráter estimativo, dependendo de confirmações ou aprovações. Até o momento, nenhuma das instâncias oficiais do IBGE tomou qualquer decisão final em relação a esse ou outros temas”, disse o IBGE.

No dia 26 de junho, o Ministério da Economia liberou um crédito adicional, com mais de R$71 milhões para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo o Instituto, o valor liberado irá custear a permanência, até o final de 2021, dos analistas censitários temporários, que já trabalham no IBGE em operações preparatórias para o Censo Demográfico de 2022.

Em relação aos candidatos inscritos no concurso IBGE, com mais de 204 mil vagas temporárias, o Instituto explicou a devolução da taxa de inscrição, que, até o momento, não deve ocorrer.

“Quanto ao processo seletivo simplificado, ele está suspenso e não cancelado. Só há reembolso quando o PSS é efetivamente cancelado, o que, até então, não é o caso. Nesse caso, de continuidade, um novo cronograma será divulgado”, disse o IBGE.

Censo foi adiado após corte no orçamento

O adiamento do Censo Demográfico acontece pela segunda vez dentro de dois anos. Em 2020, quando foram abertas 208.695 vagas temporárias, a seleção teve que ser adiada por conta da pandemia de Covid-19.

Neste ano, no entanto, o adiamento ocorreu por uma decisão política, após, em março, o Congresso Nacional aprovar o corte no orçamento para a realização do Censo 2021.

Com uma redução de quase 90% do orçamento previsto (de R$2 bilhões para R$71 milhões), a realização da pesquisa e, consequentemente, do concurso se tornou inviável.

O primeiro Censo Demográfico brasileiro foi feito em 1872 e, desde 1920, tem sido realizado decenalmente, nos anos terminados em zero.

Em todo esse tempo, a pesquisa só não foi realizada em três momentos:

Em 1930 devido à Revolução;

Em 1990, sendo adiada para 1991, no Governo Collor; e

Em 2020 devido à pandemia do novo Coronavírus, sendo adiada para 2021*.

Com a suspensão do processo este ano, esta é a quarta vez que um Censo é adiado, e, a primeira, que ocorre de forma consecutiva.

Segundo o presidente do Instituto, Eduardo Rios Neto, a realização da pesquisa em 2022 vai depender das circunstâncias sanitárias e orçamentárias.

“Vamos lutar pela integralidade do orçamento para o Censo 2022 e para mitigar as perdas operacionais em 2021”, disse.

Concurso IBGE tinha vagas em todo o país

Publicados no dia 18 de fevereiro, por meio do Cebraspe, os editais do concurso IBGE 2021 ofereceram mais de 204 mil vagas temporárias, nos cargos de:

agente censitário municipal (ACM) – 5.450 vagas;

agente censitário supervisor (ACS) – 16.959 vagas; e

recenseador – 181.898 vagas.

As inscrições terminaram nos dias 15 (agentes) e 19 (recenseador) de março. As vagas foram destinadas a candidatos com níveis fundamental (recenseador) e médio (agentes).

Os aprovados, nos cargos de agente, teriam ganhos de R$2.100 (municipal) e de R$1.700 (supervisor). Os valores ainda poderiam chegar a R$2.558 e R$2.158, respectivamente, com o auxílio-alimentação de R$458.

No caso do recenseador, os ganhos seriam por produção. No site do IBGE , era possível simular a remuneração.