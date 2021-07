Concurso Embrapa: empresa tem limite de pessoal fixado em 8.934 vagas

- Publicidade-

O limite do quadro de pessoal Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi fixado em 8.934 vagas. Há a expectativa por um novo concurso Embrapa, já que a empresa está há anos sem contratar.

A portaria que aprova o novo quantitativo de pessoal próprio da Embrapa foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21.

Do total das vagas, são 8.893 do quadro permanente e 41 do quadro temporário de anistiados.

O documento que aprova o quantitativo está assinado pelo secretário adjunto na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Thiago Longo Menezes.

Para quem não sabe, a Embrapa é uma empresa pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

Portaria descreve os empregados que considerados

A portaria que fixa o limite de pessoal da Embrapa ainda confirma quais são os empregados considerados nessa lista, para fins de controle, sendo:

empregados efetivosadmitidos por concurso público;

empregados efetivos admitidos sem concurso público antes de 5.10.1988;

empregados que possuem cargos, empregos ou funções comissionadas;

empregados que estão cedidos ou disponibilizados para outros órgãos ou entidades;

empregados cedidos ou requeridos de outros órgãos ou entidades;

empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 11.5.1994;

empregados readmitidos e reintegrados;

empregados contratados por prazo determinado (temporários);

empregados ou servidores movimentados para compor força de trabalho conforme disposto no art. 93, § 7º, da Lei nº 8.112/90; e

empregados com contrato de trabalho interrompido ou suspenso, à exceção dos empregados com contrato de trabalho suspenso por motivo de aposentadoria por invalidez.

Além disso, de acordo com a Embrapa, as vagas destinadas aos empregados temporários/readmitidos sob a condição de anistiados ou reintegrados deverão ser extintas ao término dos contratos de seus atuais ocupantes.

Compete à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, gerenciar o seu quadro de pessoal próprio, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observado o limite estabelecido no Art. 1º, as dotações orçamentárias aprovadas para cada exercício, bem como as demais normas legais pertinentes.

A portaria também ressalta que fica revogada qualquer portaria antes dessa que fixa outro limite de pessoal.

Quando foi o último concurso da Embrapa?

O último concurso da Embrapa foi realizado em 2009, quando foram oferecidas 680 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A seleção já está encerrada e, mais de dez anos depois, não há mais cadastro de reserva válido que permite novas convocações.