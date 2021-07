Concurso Depen: sai resultado final da prova objetiva

- Publicidade-

O concurso Depen já tem o resultado final na prova objetiva. O documento foi divulgado nesta segunda, 19, pela banca Cebraspe.

Também foram disponibilizados os resultado provisório na prova discursiva e o padrão definitivo de respostas da prova discursiva.

As avaliações foram aplicadas no dia 27 de junho, em todas as regiões do país.

Acesse os resultados do concurso Depen 2021

Nos exames, os concorrentes ao cargo de agente federal de execução penal precisaram responder a 30 questões de Conhecimentos Básicos, 50 de Conhecimentos Específicos e 40 de Conhecimentos Complementares.

Já o cargo de especialista cobrou 40 perguntas de Conhecimentos Básicos, 50 de Conhecimentos Específicos e 30 de Conhecimentos Complementares.

Concurso Depen registrou mais de 50% de faltosos

O concurso do Departamento Penitenciário Nacional registrou mais de 50% de faltosos nas duas carreiras.

O maior número de candidatos ausentes nas provas foi na função de especialista federal em assistência à execução penal.

Neste caso, a banca Cebraspe confirmou à folha dirigida que 66,25% dos inscritos faltaram. Já o cargo de agente teve 56,46% de candidatos ausentes.

O concurso Depen 2021 recebeu um total de 179.691 inscritos, sendo 174.067 candidatos às vagas de agente penitenciário, de nível médio. A relação candidato/vaga para o cargo ficou em 592.06.

Já entre as áreas de especialista, a que atraiu mais concorrentes foi a de Enfermagem, com 3.177 candidatos e relação de 301 candidatos/vaga.

Ao todo, o concurso do depen seleciona para 309 vagas. Destas, são 294 para agente, que tem como requisitos o nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior.

As outras 15 oportunidades são para o cargo de especialista de execução penal. As vagas estão distribuídas por diferentes especialidades de nível superior.

O concurso do Depen precisou ser suspenso devido ao cenário da pandemia, na época.