Concurso Depen: para mais aprovados, deputado quer retificar edital

No que depender do deputado Nicoletti (PSL), os candidatos do concurso Depen podem aguardar novidades em breve. Inclusive, com a possibilidade de mais aprovados tendo a possibilidade de convocação.

Pelas redes sociais , o parlamentar anunciou que enviou, esta semana, um ofício ao Depen e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para solicitar a retificação do edital.

O objetivo, segundo Nicoletti, é possibilitar um número maior de aprovados, além do número de vagas imediatas.

Mas, para isso, ele tenta impedir a eliminação automática de candidatos aprovados acima do número de vagas iniciais, assim como prevê o edital do Depen – ao contrário de PF e PRF, que mantém os aprovados como excedentes e podendo ser chamados no futuro.

“Sigo firme no trabalho em busca de mais segurança para a nossa população! Todos os concurseiros da segurança pública do nosso país podem contar com o meu trabalho nessa incansável luta pela aprovação de todos àqueles que almejam proteger a nossa sociedade! Estamos juntos!”

Nicoletti apresentou emenda para garantir mais aprovados

O deputado Nicoletti foi o responsável por apresentar uma emenda que visava garantir mais aprovados (ou todos) dos concursos PF, PRF e Depen, todos realizados pelo Cebraspe.

E, recentemente, a emenda ao ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

As emendas foram propostas por Nicoletti e Eduardo da Fonte (PP-PE), com o apoio de outros parlamentares, como Fábio Henrique (PDT), que esteve presente e deu sua contribuição por chamada de vídeo.

Pelas redes sociais, Fábio Henrique comemorou o projeto aprovado e disse:

“Como membro da comissão da segurança pública apresentei a emenda que garante o orçamento da União para a reestruturação das carreiras da Polícia Federal, Rodoviária e Penal, bem como assegurar que todos os aprovados nos concursos públicos sejam chamados. Essas garantias só podem ser debatidas no âmbito da União, porque os Estados têm suas independências estruturais. Mas claro que benefícios feitos às categorias no âmbito nacional acabam refletindo também nas localidades. A emenda já foi aprovada!”

São duas emendas que foram propostas pelos parlamentares, a de nº 21 e 22, que falam sobre a reestruturação das carreiras e da possibilidade de chamar mais aprovados, aproveitando todo o cadastro de reserva.

Concurso Depen anuncia datas do TAF

Recentemente, o Cebraspe anunciou oficialmente as datas de realização do TAF do concurso Depen. De acordo com o comunicado, os candidatos realizarão os exames nos dias 7 e 8 de agosto, sábado e domingo, respectivamente.

O exame de aptidão física terá caráter eliminatório e será de responsabilidade do Cebraspe, o organizador, com o apoio do Depen. A etapa é obrigatória para ambos os cargos, seja o agente ou especialista.

Quem vai participar? Serão convocados para o exame de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva. Os demais já serão considerados eliminados.

Quais serão os exames? Os concorrentes a especialista realizarão os testes de flexão abdominal e de corrida de 12 minutos. Já os concorrentes ao agente realizarão testes de barra fixa, flexão abdominal, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos.

Os testes serão aplicados de forma sequencial, todos de realização obrigatória, independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, observando-se a ordem e com intervalo mínimo de cinco minutos entre cada teste.

Sobre o concurso Depen 2020

Ao todo, o concurso do depen seleciona para 309 vagas. Destas, são 294 para agente, que tem como requisitos o nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior.

As outras 15 oportunidades são para o cargo de especialista de execução penal. As vagas estão distribuídas por diferentes especialidades de nível superior.

O concurso do Depen precisou ser suspenso devido ao cenário da pandemia, na época.