Concurso Caixa 2021: presidente anuncia 10 mil contratações

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 19, o total de 10 mil contratações em 2021.

Dessas, 3 mil serão de aprovados no concurso de 2014, ainda vigente, e mil por meio de um novo concurso público, apenas para deficientes.

O edital do concurso Caixa Econômica Federal 2021 está programado para setembro. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Pedro Guimarães.

“Vamos contratar mais 10 mil pessoas. Destas, 4 mil serão novos empregados, 3 mil dependem de autorização da Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) e mil serão PCDs (deficientes) em um novo concurso, em setembro deste ano”, anunciou o presidente da Caixa

Além dos profissionais efetivos, o banco contratará 5.200 estagiários e aprendizes e 800 vigilantes e recepcionistas.

Em resposta à Folha Dirigida, a Caixa Econômica Federal confirmou a distribuição das 10 mil vagas, que fica da seguinte forma:

Mil empregados efetivos deficientes por meio de um novo concurso público (edital em setembro)

3 mil aprovados de 2014, a depender de autorização do Sest

5.200 estagiários e aprendizes;

800 vigilantes e recepcionistas.

As admissões serão destinadas às 250 novas agências que a Caixa Econômica Federal abrirá até o fim de 2021.

As contratações, de acordo com a Caixa, reforçam o papel da instituição como o banco com a maior presença bancária no país.

No total, são 26 mil pontos de atendimento ao cidadão por meio de sua rede de agências, unidades lotéricas, correspondentes bancários, agências-barco e agências-caminhão.

Novo concurso trará mil vagas de nível médio

Os deficientes, para participarem do novo concurso público, precisarão ter o nível médio, já que as vagas deverão ser para técnico bancário.

A carreira tem ganhos de R$3 mil, conforme consta no site da Caixa Econômica Federal. Com as vantagens, o valor chega a R$4.486,03. O regime de contratação é o celetista. Veja os benefícios que os funcionários da Caixa têm direito:

Auxílio refeição/alimentação – R$ 831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

Auxílio cesta/alimentação – R$ 654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

Auxílio 13ª Cesta Alimentação – R$ 654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

Auxílio Creche/Babá – R$ 502,98

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes;

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

A carga de trabalho é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Entre as principais atribuições do técnico bancário estão:

Prestar atendimento e fornecer as informações solicitadas pelos clientes e público;

Efetuar todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho na Unidade;

Operar microcomputador, terminais e outros equipamentos existentes na Unidade;

Instruir, relatar e acompanhar processos administrativos e operacionais de sua Unidade;

A instituição não deu detalhes de como virá esse edital, mas a tendência é que siga os moldes da última seleção, aberta em 2014. Na época, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e redação. A banca foi o Cebraspe.

Os interessados no cargo de técnico bancário precisaram responder 120 questões sobre as seguintes áreas:

Conhecimentos básicos para todos os Polos:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Raciocínio Lógico;

Atualidades;

Ética;

Legislação Específica.

Língua Portuguesa; Matemática; Raciocínio Lógico; Atualidades; Ética; Legislação Específica. Conhecimentos específicos (todos os Polos, exceto Tecnologia da Informação – DF, RJ e SP)

Atendimento;

Conhecimentos Bancários.

Atendimento; Conhecimentos Bancários. Conhecimentos específicos (somente para os Polos de Tecnologia da Informação – DF, RJ e SP)

Tecnologia da Informação;

Conhecimentos Bancários.

A objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, valeu um total de 204 pontos. Além disso, a prova foi do tipo CERTO ou ERRADO, seguindo tradição do Cebraspe.

As questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos tiveram peso 2 na avaliação, enquanto que as outras disciplinas tiveram peso 1.

A avaliação discursiva teve uma pontuação de até 20 pontos e consistiu em uma redação de um texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relativos aos conhecimentos específicos.

Concurso Caixa 2014 teve mais de 30 mil aprovados

O concurso Caixa 2014 vem se arrastando ao longo dos anos. A última seleção da estatal foi realizada em 2014. Na época, foram oferecidas vagas para os cargos de:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

Todas as oportunidades foram para formação de cadastro reserva. O concurso foi um dos maiores do país, tendo mais de 30 mil aprovados.

Ao todo, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizada pelo Cebraspe. A validade inicial do concurso era de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Já contando com a prorrogação, o prazo terminaria no dia 16 de junho de 2016 para os técnicos e 26 de junho de 2016 para os médicos e engenheiros.

No entanto, o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins (MPT DF/TO) ajuizou uma ação para que o banco prorrogasse por tempo indeterminado a validade da seleção para ter mais tempo de convocar os aprovados.

Em resposta à Folha Dirigida, a Caixa explicou que há uma determinação que prorroga esse prazo e, por isso, permite a convocação dos aprovados de 2014.

“A convocação dos candidatos do cadastro reserva ocorre em decorrência da prorrogação da validade do concurso público de 2014, por prazo indeterminado, proferida em sentença na Ação Civil Pública nº 00059-10-2016-5-10-0006”, disse a estatal.

A Caixa não detalhou a distribuição das 3 mil convocações de aprovados, mas certamente boa parte desse número será da carreira de técnico bancário.

Programa Adolescente Aprendiz

O Programa Adolescente Aprendiz tem como objetivo proporcionar conhecimentos teóricos e práticos necessários ao desempenho de uma profissão e promover a inclusão social de adolescentes.

De acordo com a Caixa, o programa promove a capacitação profissional em serviços bancários e administrativos, ao mesmo tempo em que estimula a prática da cidadania, de valores éticos e profissionais.

A contratação de aprendizes para atuação na Caixa ocorre por meio de parceria com entidades sem fins lucrativos, selecionadas por meio de chamada pública e conveniadas para essa finalidade, conforme a Lei de Aprendizagem.

Estagiários

As vagas de estágio serão providas por candidatos que já foram aprovados em processo de seleção realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Caso seja identificada a necessidade de abertura de mais vagas, novas seleções poderão ser feitas pelo CIEE futuramente.

Vigilantes e recepcionistas

Para provimento do serviço de vigilância e recepção em suas unidades, a Caixa realiza a contratação de empresas especializadas em tais serviços, sempre em observância à legislação vigente.

Para a contratação dos profissionais, as empresas deverão observar as normas legais relacionadas às atividades de vigilância e recepção, assim como as exigências contratuais.

A Caixa ressalta que a alocação de serviço de vigilância e recepcionistas ocorrerá em todo o território nacional, variando de acordo com a demanda das unidades.

