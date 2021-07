Concurso Basa 2021 é homologado e já pode iniciar convocações

- Publicidade-

Boa notícia para os candidatos do concurso Basa 2021 para técnico científico. O resultado final e a homologação foram divulgados nesta terça-feira, 13, no site da Fundação Cesgranrio , a organizadora.

Com isso, o Banco da Amazônia já pode dar início às convocações. Vale destacar que, durante o prazo de validade, mais candidatos poderão ser convocados.

O concurso terá prazo de validade de um ano, contado a partir desta data, e podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Concurso Basa tem ganhos de R$4,6 mil

Publicado em janeiro de 2021, o edital do concurso Basa trouxe uma oferta de cinco vagas imediatas, sendo três para ampla concorrência, uma para autodeclarados pretos ou pardos e uma para pessoas com Deficiência (PcD).

O edital confirma que haverá chances para formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para técnico científico, na área de Tecnologia da Informação.

Para o cadastro, eram esperados até 100 candidatos, sendo 75 para ampla concorrência, 20 para autodeclarados pretos ou pardos e cinco para pessoas com Deficiência. No entanto, não há essa quantidade de aprovados na lista final.

Para concorrer no cargo, é preciso graduação na área. A remuneração é de R$4.631,82. Tal valor é composto pelos R$3.145,79 de vencimento básico e R$1.486,03 de auxílio-alimentação (ticket e cesta alimentação).

Concurso Basa: técnico contará com vários benefícios

Além disso, os selecionados poderão fazer js a vários benefícios. Os futuros servidores do Basa contarão com:

Auxílio-creche;

Possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia;

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – PrevAmazônia;

Participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.

Os profissionais exercerão uma carga de trabalho de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias. O regime de contratação será o celetista, que garante os benefícios previdenciários.

Os aprovados serão lotados na Região Metropolitana de Belém, no Pará, onde fica a sede do Basa. O candidato aprovado que não aceitar o local de admissão será excluído do concurso.