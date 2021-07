Concurso Aeronáutica 2022: sai edital com 314 vagas de sargento

- Publicidade-

Foi divulgado o segundo edital do concurso Aeronáutica para ingresso na Escola de Especialistas – a EEAR. O CFS 2/2022 visará o preenchimento de 314 vagas para candidatos de ambos os sexos, em diversas especialidades.

A exigência é o nível médio e as inscrições estão previstas para abrir em 9 de agosto, pela internet. As provas serão em novembro. Veja mais a seguir!

Do total, 251 são para ampla concorrência e 63 são reservadas para candidatos autodeclarados negros.

Todas as oportunidades são para ambos os sexos, com exceção do da opção 02 chamada de não-aeronavegantes.

Confira a seguir todas as oportunidades do concurso EEAr para a formação de sargentos da Aeronáutica:

Opção 1 – Ambos os sexos – Aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BCO – Comunicações 18 4 BFT – Foto Inteligência 7 2 Opção 2 – Somente sexo masculino – Não-aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas SGS – Guarda e segurança 24 6 Opção 3 – Ambos os sexos – Não-aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BEI – Eletricidade e Instrumentos 16 4 BEP – Estrutura e Pintura 10 2 BMT – Meteorologia 13 3 BSP – Suprimento 18 5 SAI – Informações Aeronáuticas 11 3 SBO – Bombeiro 11 3 SCF – Cartografia 5 1 SDE – Desenho 3 1 SEM – Eletromecânica 10 2 SML – Metalurgia 3 1 Opção 4 – Ambos os sexos – Controle de tráfego aéreo Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BCT – Controle de tráfego aéreo 102 26

O curso de formação será realizado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), localizada em Guaratinguetá, São Paulo. Durante o curso de formação, o soldado tem direito a alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária.

Após a formação e promoção, o candidato passa para a graduação de terceriro-sargento, cujo soldo é de R$3.825. O valor ainda pode aumentar com os adicionais militar (16%) e de habilitação (16%), de forma que o valor pode chegar a R$5.049.

Concurso CFS 2/2022 da Aeronáutica inscreverá até setembro

Ficou interessado em participar da seleção? Então é preciso estar atento aos detalhes, prazo e não deixar de quitar a taxa de inscrição. Confira as informações a seguir:

O prazo de inscrições do concurso Aeronática CFS 2/2022 será aberto no dia 09 de agosto e ficará disponível até 1º de setembro.

Os cadastros serão recebidos pelo site de ingresso da Aeronáutica , que já disponibiliza o link específico para consulta de dados.

O primeiro passo será preencher o formulário específico com os principais dados para cadastro. O valor da taxa é de R$70, que poderá ser pago até o dia 14 de setembro, apegas em agências do Banco do Brasil.

Concorrentes que estejam inscritos no programa CadÚnico do Governo Federal poderão solicitar a isenção do valor da taxa durante todo o período de inscrição.

Primeira etapa do concurso da Aeronáutica será em novembro

A Aeronáutica, assim como os demais concursos militares, usa de diversas estapas de seleção para avaliar os candidatos. A primeira fase é composta por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório

O exame está agendado para acontecer em 14 de novembro, com caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas no turno da manhã, com fechamento dos portões às 9h, orientações gerais às 9h10 e início das provas às 9h40.

Nesse dia, os concorrentes responderão a 96 questões, com cada parte da prova contendo 24 perguntas, sendo distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Matemática;

Física.

O concurso da EEAR terá provas aplicadas nas localidades onde se encontram as Organizações Militares de Apoio (OMAP), sendo elas: Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR).

Os aprovados nas provas escritas serão convocados para a realização dos eventos complementares, sendo: inspeção de Saúde (Inspsau), exame de aptidão psicológica (EAP), teste de avaliação do condicionamento físico (TACF), concentração final e validação documental, além do curso de formação.