Com Xuxa e Juliette, Prêmio Multishow 2021 será apresentado por Iza e Tatá Werneck

Considerada a maior premiação da música brasileira, o Prêmio Multishow 2021 ganhou data e local: 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. O evento contará com um conceito que explora a realidade aumentada em sua 28ª edição. “Sabemos da importância do prêmio para o mercado, para os artistas e para o público e a cada ano procuramos inovar e surpreender. Nesta edição, a ideia é que todos sejam transportados para um novo mundo por uma noite. Um mundo de música.” explica Tatiana Costa, diretora do Multishow.