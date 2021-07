Com taxa de inscrição de R$ 85, Enem 2021 tem menor número de inscritos em 13 anos

- Publicidade-

Apenas 4 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2021, que será a menor edição em 13 anos. A última vez em que a prova registrou menor número de inscritos foi em 2008, antes de o exame ser transformado em vestibular nacional.

Neste ano, a taxa de inscrição foi de R$ 85,00 e não houve isenção para os faltosos do Enem 2020, ausentes em decorrência da pandemia da Covid-19. O número de inscritos para o Enem 2021 representa recuo de 44% com relação ao volume de inscritos no ano passado.

A Defensoria Pública chegou a ingressar com ação judicial para tentar garantir a isenção para os faltosos, mas o governo federal conseguiu manter.