Com contrato até agosto, goleiro Bruno se aposenta e irrita time do RJ

O goleiro Bruno anunciou aposentadoria dos gramados para se dedicar ao mercado financeiro, atuando como day trader. Depois de dizer que a culpa de ter parado de jogar futebol foi da mídia, o fato de ter pendurado as luvas causou espanto e surpresa no Atlético Carioca.

Isso porque o goleiro ainda tem contrato vigente com o time do Rio de Janeiro até agosto. O time de São Gonçalo, que disputa a Série C, afirmou que o salário do jogador está em dia e se disse surpreso com o anúncio da aposentadoria.

“Bruno tem contrato com o clube até o final de agosto. O salário dele está em dia. Ficamos surpresos com a declaração, acredito que essa entrevista foi para divulgar mais esse novo ‘projeto’ dele, mas realmente a direção do clube não gostou”, afirmou o Atlético Carioca.