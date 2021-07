Com apoio da Prefeitura de Sena Madureira, movimento “Sena na Cena” participa de intercâmbio e vence competição no Skate Park em Rio Branco

- Publicidade-

Com o compromisso de incentivar a cultura no município, oportunizando os jovens a terem acesso às práticas esportivas e culturais, tirando-os da ociosidade. A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Cultura garantiu todo o suporte para o movimento “Sena na Cena” participar de um intercâmbio em Rio Branco, no último domingo (04).

No intercâmbio foram realizadas competições de Skate e de Rimas, com destaque para o representante de Sena Madureira ( Mc Oitavo Anjo) que sagrou-se campeão da “Batalha de Rimas” no referido evento. Para Fábio Cyntura, que é um dos Diretores do movimento, esse apoio por parte do poder público municipal tem sido essencial para fomentar a cultura na cidade.

“O nosso movimento Sena na Cena, leva a cultura e os esportes radicais de Sena Madureira à nível de estado. Com o apoio do Prefeito Mazinho Serafim, da Vereadora Ivoneide Bernardino e da Secretaria Municipal de Cultura fomos a Rio Branco fazer esse intercâmbio e competir em duas modalidades. Quero agradecer à esse apoio importantíssimo da gestão municipal, que nos possibilita voltar a ativa após esse período de pandemia, através dessa parceria entre o poder público e o movimento social organizado podemos usufruir de vivências e proprocionar uma educação cultural para estes jovens que estão vivendo na ociosidade”, destacou.

Vale destacar que o Movimento Sena na Cena, engloba várias práticas culturais, como a Capoeira, Hip Hop, Skate, Rimas, aulas de violão, Grafite, teatro de rua, dentre outros segmentos cujo o foco principal é inserir os jovens em alguma modalidade cultural, e consequentemente afastando a possibilidade de os mesmos ingressarem no mundo do crime, oportunizando e valorizando os praticantes na expansão de seus talentos.