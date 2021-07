Com apenas 12 semáforos e 89 mil habitantes, Cruzeiro do Sul multiplica acidentes de trânsito

- Publicidade-

A precariedade na sinalização em ruas da cidade de Cruzeiro do Sul continua fazendo vítimas de acidentes de trânsito. O município, que tem cerca de 89 mil habitantes e inúmeras ladeiras íngremes e cruzamentos perigosos, conta com apenas 12 semáforos em funcionamento.

Na manhã desta segunda-feira, 12, duas motocicletas se chocaram e os condutores tiveram ferimentos. O acidente aconteceu em frente à Maternidade da cidade, situada no encontro das ruas Lauro Muller com a 15 de Novembro, Um motoqueiro quebrou a perna e o outro a clavícula. Os dois foram levados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para o Pronto-Socorro.

Em Cruzeiro do Sul o trânsito é municipalizado. Segundo o Detran, toda a parte técnica, que inclui semáforo, faixa, sentido de ruas, educação e até fiscalização, é responsabilidade da secretaria Municipal de Trânsito. “O Detran faz apenas alguns serviços de engenharia, sempre que requisitado pela prefeitura”, esclarece a assessoria de comunicação do Detran.

O secretário de Transporte e Trânsito de Cruzeiro do Sul, Fábio Correia, explicou que mais dois semáforos serão instalados na cidade. “Será um na Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho, e outro perto da antiga delegacia”, explicou, afirmando não saber quantos quilômetros de ruas há no município.