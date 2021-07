Com mais de 60% de vacinados com 1ª dose, Rio Branco vacinará pessoas a partir de 18 anos nesta segunda (26)

- Publicidade-

Pessoas a partir de 18 anos serão vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26) em Rio Branco. O anúncio foi feito pela Prefeitura da capital, que informou que 12 pontos de vacinação estarão disponíveis para a população.

Pontos de 1ª e 2ª dose: Urap Hidalgo de Lima, Urap Rosângela Pimentel, Urap Maria Barroso, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meireles, Urap Cláudia Vitorino, Urap Eduardo Assmar e Universidade Federal do Acre (Ufac).

Pontos somente da 2ª dose: Drive-thru em frente ao 7º BEC, Urap São Francisco, Urap Bacurau, Urap Valdeisa Valdez e Policlínica Barral y Barral.

Rio Branco tem 61,29% da população vacinada com a primeira dose, apontam dados do Ministério da Saúde. Das 284.722 pessoas com mais de 18 anos aptas a se vacinarem na capital acreana, 174.517 tomaram a primeira dose.

No entanto, 56.337 pessoas, ou seja, 19,79% da população vacinável, tomou a segunda dose ou a vacina da Jassen, de dose única, e está totalmente imunizada.