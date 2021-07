Colisão entre lanchas deixa dois feridos e dois desaparecidos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 21h10. A Polícia Militar informou para a corporação sobre a colisão entre as embarcações nas proximidades da base do Fluvial da Polícia Ambiental.

As buscas foram interrompidas por conta da forte chuva. De acordo com os bombeiros, os mergulhadores demarcaram o local do acidente e retornarão as buscas nesta manhã. A outra lancha, que causou o acidente, está em posse da polícia, na base fluvial da PM.