Cleo Loyola explode com Zilu após briga e acusa ex de Zezé Di Camargo de calote milionário

Após os boatos de briga com os filhos, a ex de Zezé veio à público e garantiu que seus filhos nunca tomaram partido em sua briga com o ex marido. Mas, Cleo Loyola rebateu as acusações e acabou sendo bloqueada pela empresária nas redes sociais.

Após o bloqueio, Cleo Loyola, que é ex de Luciano Camargo, se revoltou e iniciou uma verdadeira guerra. “Gente, como eu fui realmente trouxa, né? Mas não me arrependo disso, não. Gosto muito de você, Zilu. Você me bloqueou no seu Instagram. Meu Deus! Quando alguém não faz o que você quer, aí você faz esse tipo de coisa? Devia me pagar o dinheiro que você me deve pelo filme ‘Um filho e meio de Francisco’. Afinal de contas, você não fez parte desse filme mentiroso?”, detonou Cleo Loyola, afirmando que Zilu lhe deve dinheiro.

Além disso, a ex de Luciano Camargo ainda disparou: “Eu fui a que mais te defendi nas redes sociais e você me bloqueou. Até parece que estou chorando horrores com isso. Nunca vivi de pensão de marido ou ex-marido. Nunca vivi de pensão de ninguém. Sempre vivi às minhas custas e não ganhava nada com você me seguindo”, massacrou ela.