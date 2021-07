Cirurgias eletivas retornam em agosto com pacientes agendados antes da pandemia no Hospital do Juruá

- Publicidade-

O retorno das cirurgias eletivas foi decidido nesta sexta-feira, 16, após uma reunião realizada pela direção do Hospital do Juruá. A interrupção desse atendimento considerado não emergencial ocorreu por conta da pandemia da Covid-19.

O paciente terá que assinar um termo de compromisso com a unidade de saúde, demonstrando ciência que poderá ser acometido pelo Coronavirus no período de internação, como explicou o diretor clínico da instituição, o médico Elcimar Reis. “O que ficou decidido é que iremos retornar as cirurgias eletivas a partir do dia dois de agosto e essas cirurgias vão ser retomadas gradativamente. Vamos avaliando como vai ficar a Covid nesse período. O familiar e o paciente vão estar cientes que uma vez a pessoa internada no hospital pode correr o risco de contrair Covid. Então, elaboramos um termo para que o paciente e o acompanhante estejam cientes dessa situação. Outro fator é que o paciente terá somente um acompanhante sem poder haver troca”.

O diretor clínico ainda relatou que já há uma lista de pessoas para fazer cirurgias antes da suspensão por conta da pandemia. “Com o retorno das cirurgias, os primeiros pacientes que vão ser operados, serão esses que já estavam agendados. O hospital ligará para cada um desses pacientes que já estão há dois anos na espera”, concluiu.