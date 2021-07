Cidades do Vale do Juruá pagam quase R$ 9 reais no litro da gasolina

- Publicidade-

As cidades isoladas do Acre continuam sendo as mais penalizadas com relação aos altos preços do combustível. Em Marechal Thaumaturgo, o litro da gasolina é vendido por R$ 8,60 e o diesel por R$ 7,90.

Em Porto Walter, o litro da gasolina alcança R$ 8,20 e o diesel R$ 7,75. R$ 7,40 é o valor pago pelo litro da gasolina em Santa Rosa do Purus.

Em Cruzeiro do Sul, os moradores pagam R$ 6,98 pelo litro da gasolina. No município, o Procon e o Ministério Público já fiscalizam os custos dos combustíveis. Reduções mínimas foram feitas e logo os valores voltaram a aumentar.