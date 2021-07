Cidades do Juruá vacinam pessoas acima de 18 anos e Marechal alcança 70% de imunizados

- Publicidade-

As cidades do Vale do Juruá, que foram as primeiras a vacinar pessoas sem comorbidades no estado do Acre, avançam na redução da faixa etária de imunização. Em Rodrigues Alves, um Festival da Vacinação é realizado das 17 às 21 horas desta quarta-feira, 7, no pátio do Detran para vacinar pessoas de 18 anos.

Em Porto Walter, a prefeitura promove o Louvorzão dos 20 para imunizar este público de 20 anos. A ação terá início às 16 horas se estendendo até às 22 horas, com participação da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Assembleia de Deus, Primeira Igreja Batista e Assembleia de Deus.

Em Marechal Thaumaturgo, a população de 18 anos também já é vacinada contra a Covid-19 nas zonas urbana e rural. “Nós já estamos com 70 % da população vacinada em Marechal Thaumaturgo”, cita a Assessoria de Comunicação da prefeitura do município.

Em Cruzeiro do Sul a população de 22 anos é imunizada na zona rural desde o final de semana. Já na zona urbana apenas a segunda dose é aplicada Em Mâncio Lima os moradores de 28 e 29 anos são vacinados na cidade e zonas rural e ribeirinhas. A secretária municipal de Saúde, Joice Gonçalves, diz que não há vacina suficiente para avançar na redução da faixa etária. ” O último lote de vacina que recebemos foi sexta feira da semana passada. Esta semana ainda não chegou mas estamos esperando para ir ampliando a oferta de acordo com a faixa etária “, explicou a secretária.