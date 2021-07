Cidade do Acre é a primeira do Brasil a registrar praga que atinge plantios de cacau e cupuaçu

Um morador percebeu a doença nas frutas e acionou, no dia 21 de junho, equipes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF-AC). No dia seguinte, um servidor do instituto esteve no local para verificação. Após isso, uma equipe de Rio Branco, devidamente capacitada com equipamentos e materiais necessários, foi até Cruzeiro do Sul coletar amostrar e enviar para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia (LFDA-GO).