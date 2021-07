Choque entre motocicletas deixa dois mortos em comunidade rural de Rodrigues Alves

- Publicidade-

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde desta terça-feira, 27, na Agrovila do Muju, comunidade rural de Rodrigues Alves.

Duas motos teriam se chocado e na batida, os condutores teriam ido à óbito. Um morreu no local do acidente e outro dentro da ambulância quando era transportado para cuidados médicos no Hospital do Juruá.

Segundo informações, uma das vítimas fatais se chamava Emerson Dutra e tinha 20 anos de idade. O outro rapaz que morreu era apelidado de Chinoca.

Uma terceira pessoa, garupeiro de um dos veículos está vivo, recebendo atendimento no Hospital do Juruá.