Cenas chocantes: em vídeo, homem flagra mulher na própria cama com amante e desfere 39 facadas

- Publicidade-

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do Newsrondonia, o casal morava no distrito de Guadalupe, província de Pacasmayo em La Libertad, no Peru.

A câmera do circuito interno de monitoramento registraram o momento em que o homem chega ao local e flagra o casal mantendo relação sexual. Desesperado, o marido com uma faca na mão desfere seis golpes contra o homem, que foge pelado.

Em ato contínuo, o marido vai pra cima da mulher, onde desfere cerca de 30 facadas. Fiorela, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido foi preso quando tentava fugir.