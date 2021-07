Casal é preso após fazer sexo na frente de crianças em motel; bebê de 2 anos ingeriu drogas

Quando chegou no motel, o homem de 22 anos se trancou no quarto. Os policiais conseguiram entrar após arrombar a porta e viram que havia sangue na cama, além de maconha e um pacote com restos de cocaína. A quantidade não foi detalhada.

O homem disse à polícia que fez sexo com a mulher na frente das crianças. No hospital, a polícia conversou com a mulher, que também confirmou o ocorrido. O Conselho Tutelar foi acionado e o menino de 4 anos foi encaminhado para um abrigo. O irmão menor ficou no hospital em observação.