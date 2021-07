Casal é encontrado morto em quarto de hotel em MS; suspeita é de feminicídio

Ainda segundo a polícia, o gerente do hotel acionou a PM, que foi até o estabelecimento junto da Perícia Criminal. No quarto, a equipe encontrou os corpos na cama. O da mulher estava posicionado sentado, próximo aos pés do leito com um ferimento na cabeça por disparo de arma de fogo, e o homem deitado na cabeceira da cama, segurando uma arma de fogo com o polegar direito no gatilho.

O homem, que passou a ser encarado como suspeito do crime, estava com um ferimento na altura da cabeça, possivelmente provocado pela saída do projétil da arma. De acordo com a perícia, os disparos foram realizados a curta distância e, pelo posicionamento dos corpos e da arma de fogo, “tudo indica que” o suspeito teria atirado contra a companheira e na sequência atirado contra si.

Após a realização da perícia, a polícia liberou os corpos para exame necroscópico e para os serviços funerários. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como feminicídio seguido de suicídio.