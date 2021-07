Carro voador completa voo de teste de 35 minutos entre cidades da Eslováquia

Um protótipo de carro voador completou um voo de teste entre duas cidades da Eslováquia e ficou 35 minutos no ar. O AirCar, da Klein Vision, voou entre Nitra e a capital Bratislava na segunda-feira (28), de acordo com um comunicado publicado na quarta-feira (30).

Publicidade

O AirCar Prototype 1 é movido por um motor BMW de 160 cavalos e vem equipado com uma hélice fixa. Ele se transforma de aeronave em veículo rodoviário em menos de três minutos.

Já completou mais de 40 horas de voos de teste, de acordo com a Klein Vision, incluindo voar a 8.200 pés e atingir uma velocidade máxima de cruzeiro de 190 quilômetros por hora (118 milhas por hora).

Após pousar em Bratislava na segunda-feira, a aeronave se transformou em um carro e foi levada ao centro da cidade pelo CEO da Klein Vision, Stefan Klein, e pelo cofundador da empresa Anton Zajac.

“AirCar não é mais apenas uma prova de conceito”, disse Zajac no comunicado à imprensa. “Tornou a ficção científica uma realidade.”

A empresa está trabalhando em um modelo chamado AirCar Prototype 2, que terá um motor de 300 cavalos. Espera-se que seja capaz de cruzar a 300 quilômetros por hora (186 milhas por hora) e ter um alcance de 1.000 quilômetros (621 milhas).

A Klein Vision planeja desenvolver modelos de três e quatro lugares do AirCar, bem como versões bimotores e anfíbios, de acordo com seu site.

Um número crescente de empresas está explorando o potencial de veículos voadores, apesar dos obstáculos que incluem segurança e confiabilidade. Os veículos voadores precisariam operar em um espaço aéreo lotado, perto de pequenos drones e aviões tradicionais, e também precisariam de uma estrutura regulatória, o que poderia levar anos.

Uber e Hyundai anunciaram planos para um táxi voador elétrico no Consumer Electronics Show do ano passado em Las Vegas. Michael Cole, o CEO da unidade europeia da Hyundai, disse na terça-feira (29) que a montadora sul-coreana está trabalhando “muito ativamente” no programa.

A Volkswagen disse em fevereiro que está procurando veículos voadores na China. Enquanto isso, Porsche, Daimler e Toyota apoiaram startups no que é conhecido como a indústria de decolagem e pouso vertical elétrico (eVTOL).

Em agosto de 2020, a empresa japonesa Sky Drive Inc. conduziu a primeira demonstração pública de um veículo voador no Japão. O carro decolou do Toyota Test Field e circulou por cerca de quatro minutos.



Publicidade