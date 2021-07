Carro desgovernado atropela e mata dois policiais militares e duas mulheres

- Publicidade-

Um carro desgovernado atropelou quatro pessoas, entre elas duas mulheres e dois homens, sendo o CB PM Sandro Dantas e o SD Ailton Neves. As duas mulheres ainda não foram identificadas.

O caso foi informado via Ciopes pelo Capitão Hércules por volta das 04h49 deste domingo (18). Segundo informações, um carro desgovernado teria atingido as quatro pessoas durante uma festa que acontecia no Vicinal Alto Catro – Humaitá.

“Estava tendo uma festa em uma vicinal, pelo nome Vicinal do Catro, que fica aos redores da cidade de Humaitá, então um carro desgovernado saiu atropelando diversas pessoas, dentre essas pessoas estavam os dois cabos, o Ailton Magalhães e o Cabo Sandro Dantas, os dois trabalhavam com a gente aqui, e mais duas meninas, fora outras pessoas que se machucaram também neste acidente. O condutor já foi detido e apresentado juntamente com o veículo”, explicou o Sargento do município.

Além dos óbitos outras pessoas também foram feridas. O condutor do veículo que ocasionou o acidente já foi preso. Nas imagens registradas do acidente é possível ver um carro capotado, na qual seria supostamente do condutor que atropelou as pessoas.