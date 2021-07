Carlos Alberto de Nóbrega expõe raiva de horário no SBT e ataca: “Crueldade que não tem tamanho”

- Publicidade-

Entretanto, apesar de estar novamente na telinha de milhões de brasileiros semanalmente, parece que o apresentador não está totalmente feliz com a emissora de Silvio Santos. Isso porque, em entrevista ao canal de Rafinha Bastos no Youtube, o comunicador detonou o horário que o humorístico vai ao dar, deixando uma pequena alfinetada no ar.

Sem papas na língua, Carlos Alberto de Nóbrega chega a chamar a faixa horária de ‘ridícula’. Para quem não sabe, ele entra na casa dos brasileiros próximo da meia noite. “O público quer rir, ainda mais nesse horário nojento que eu tenho: 23h30. Isso é uma coisa de uma crueldade que não tem tamanho”, iniciou o veterano.