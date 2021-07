Campeã do BBB vai para A Fazenda! Saiba quem

- Publicidade-

Com a data de estreia programada para o dia 13 de setembro, a nova edição de A Fazenda ganhou mais um nome no elenco: Vanessa Mesquita.

A influencer e campeã do BBB14, que já foi sondada várias vezes para participar do reality rural da Record, acabou de assinar contrato com a emissora e se tornará uma peoa depois de ter faturado R$1,5 milhão na Globo.

A Fazenda 13 será comandada por Adriane Galisteu, que deixará o Power Couple Brasil para se dedicar à atração, e terá 98 episódios.