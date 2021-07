Caminhão pega fogo durante transporte de móveis em Rio Branco

- Publicidade-

Os Bombeiros Militares do 3° Batalhão foram acionados na tarde de quarta-feira (7), para conter o fogo que estava consumindo o caminhão baú, no Conjunto Universitário III, em Rio Branco.

Segundo informações do motorista, o caminhão transportava móveis e eletrodomésticos na parte traseiro do baú cargueiro, quando pessoas que passavam pelo local avisaram que o caminhão estava pegando fogo. O profissional ainda tentou apagar o incêndio com o extintor do carro, mas como as chamas se propagaram muito rápido, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros.

Quando a guarnição chegou no local, rapidamente controlou o fogo e conseguiu evitar prejuízo maiores ao dono do caminhão. Na ocasião, não houve vítimas, somente danos materiais.