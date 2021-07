Câmeras de segurança registram criminosos furtando carro com dispositivo “Chapolin”

- Publicidade-

Câmeras de segurança registraram na tarde da última segunda-feira (19), criminosos furtando um veículo utilizando o dispositivo conhecido como “Chapolin”, no estacionamento de uma drogaria, no bairro Dom Pedro próximo a Bola das Letras, em Manaus.

Nas imagens a mulher chega em seu veículo e para no estacionamento da drogaria. Logo em seguida o suspeito em veículo modelo Parati, estaciona próximo ao veículo da vítima. Um homem de camisa vermelha sai do veículo e finge estar verificando o pneu do carro. Ele então aguarda a vítima sair do carro para acionar o dispositivo “Chapolin” que bloqueia o sinal de travamento do veículo.

A vítima então segue seus afazeres enquanto acreditar ter trancado veículo, mas, assim que a mulher sai do local os criminosos estacionam ao lado do veículo e um dos suspeitos sai e entra no carro da vítima. A quadrilha furtou uma bolsa e um valor em espécie que estavam no carro.

A vítima realizou um Boletim de Ocorrência (B.O), e até o fechamento dessa matéria não houve confirmações da localização dos criminosos.