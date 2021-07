Cadastro e Pré-lances de Leilão de veículos do Detran terão início no dia 05 de julho em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre – DETRAN/AC tornou público o Leilão de veículos que nesse ano será realizado através de inscrição online.

Interessados devem acessar o mural do Depósito de Veículos Removidos, acima mencionados, e nos sites: (www.saleiloes.com.br) e (www.detran.ac.gov.br).

A abertura do cadastramento e pré lances será nesta segunda-feira, dia 05 de julho. Também estará disponível aos interessados, o Memorial Descritivo contendo as especificações e as condições de participação no Leilão, assim como a relação dos lotes de veículos conservados com o preço mínimo.

O leilão se encerrará no dia 20 de julho. As pessoas que se inscreverem poderão realizar a visitação do dia 12/07 a 16/07/2021, no Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN em Cruzeiro do Sul.

Os veículos serão leiloados no estado de conservação em que se encontram e serão liberados somente após realização do trâmite de transferência de propriedade para o arrematante.



