Cachorro morre por causa do frio e dono volta para cadeia horas após sair

Um cão vira-lata foi encontrado morto em uma residência no Jardim São Conrado, em Campo Grande, nesta quinta-feira (29). De acordo com o investigador Rubens Vieira, o animal morreu por causa do frio e estava em situação de desnutrição.

Assim que a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) recebeu a denúncia por parte do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de que o cachorro tinha morrido, deslocaram-se ao local e ao consultarem a ficha do dono do cachorro, de 27 anos, descobriram que ele havia saído da cadeia nesta quarta-feira (28).

Além do cão morto, a polícia encontrou outro cachorro em estado de desnutrição amarrado em um ambiente sem cobertura, que foi resgatado e levado ao CCZ.

Vieira explicou que o rapaz, de 27 anos, disse que estava sozinho na residência, porém, ao averiguar o local avistaram um outro homem, de 24 anos, que foi apresentado como enteado do dono do cachorro.

O investigador apontou que os homens não responderão apenas por maus-tratos, como também por porte ilegal de arma de uso restrito, pois munições foram encontradas no interior da residência.

“O que chamou a atenção é que o rapaz de 27 anos tinha acabado de sair da cadeia. Ele ficou preso por 28 dias por tráfico de drogas e ainda estava com tornozeleira eletrônica. O rapaz que não estava preso ficou responsável por cuidar dos cães, porém, os dois responderão pelo crime”, contou Vieira.