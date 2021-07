Bruxa solta! Rodrigo Faro é afastado às pressas da Record: “Gravações canceladas”

A princípio, todos sabemos que a Covid-19 promoveu uma verdadeira catástrofe no mundo. Aqui no Brasil, não foi diferente. Além dos milhares de mortos, muita coisa mudou também no trabalho da população. Com as produções de televisão voltando quase a 100% de operação, vários funcionários acabaram infectados pela doença. Desta vez, Rodrigo Faro precisou se afastar da Record TV.