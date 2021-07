Bruninho diz que Brasil foi “às cordas” e festeja reação: “Chegamos ao campeonato”

– Chegamos ao campeonato. Precisávamos estar nas cordas. Fomos para as cordas mesmo. No primeiro set, não dá para tirar o mérito da Argentina. Eles estavam defendendo com muita intensidade. Nossa intensidade poderia ter sido maior. Eu me perdi no segundo set, escolhi errado, tive imprecisões e tive que sair. Mas isso mostrou mais uma vez o mais importante, que é o grupo. Todos entraram em quadra e jogaram. Nosso diferencial sempre foi esse – disse.