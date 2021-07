Briga de casal acaba com casas incendiadas

- Publicidade-

Uma briga entre marido e mulher terminou com a casa onde os dois moravam e também outras casas vizinhas incendiadas, na tarde desta quinta-feira (8), em Lábrea (AM).

O homem que começou o incêndio teria discutido com a companheira e em seguida saído do local. Instantes depois, ele retornou alterado, jogou gasolina nas paredes da casa, que eram de madeira e ateou fogo na residência.

A companheira estaria com os dois filhos do casal na casa, mas conseguiu escapar pelas portas dos fundos. O incêndio então teria se alastrado, atingindo outras casas, causando um incêndio de grandes proporções.

LÁBREA NÃO TEM BOMBEIROS

Lábrea é um dos 50 municípios do Amazonas que não contam com a presença de combatentes do Corpo de Bombeiros. Apenas Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, Tefé, Parintins, Tabatinga e Humaitá possuem a presença dos Bombeiros. Em junho deste ano uma Reunião Técnica na Assembleia Legislativa do Amazonas, proposta pelo Deputado Estadual Álvaro Campelo, foi discutido baixo efetivo dos Bombeiros e a necessidade de concurso. No caso de Lábrea, foram os moradores que tentaram apagar o fogo com baldes e mangueiras com água, porém sem sucesso.

O homem que causou o incêndio é procurado e pode responder por tentativa de homicídio, pois incendiou a casa com os filhos e ex-esposa dentro, além dos danos materiais que causou.