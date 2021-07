Brasil se impõe e vence a Coreia na estreia do vôlei feminino em Tóquio

- Publicidade-

No início, nem parecia estreia. Diante de uma rival que costuma dar trabalho, o Brasil se impôs até com certa facilidade. Depois, enfim, a Coreia do Sul fez o que dela se esperava. Mas nada tão firme assim. Com autoridade e paciência para superar seus piores momentos, a seleção de José Roberto Guimarães começou com vitória sua caminhada em Tóquio: 3 sets a 0, parciais 25/10, 25/22 e 25/19 .

Próximo jogo

A seleção volta à quadra na próxima terça-feira, contra a República Dominicana, pelo grupo A das Olimpíadas. A seleção encara as rivais caribenhas às 7h40, com transmissão da TV Globo e do SporTV e cobertura completa do ge.

Resumo da partida

O Brasil começou como se já estivesse pronto, ainda que fosse uma estreia. Com um início de primeiro set perfeito, disparou no placar. Ainda se permitiu a alguns erros no fim, mas fechou com tranquilidade. A partir dali, a coisa mudou. A Coreia do Sul entrou no jogo e causou problemas no segundo set. Ainda assim, na reta final, a seleção conseguiu se impor.