Brasil está a poucos dias de chegar a marca de 100 milhões de vacinados contra Covid-19

Quando alcançado, o número de 100 milhões representará 63,2% da população elegível (acima de 18 anos) imunizada em território nacional. O público-alvo do Plano Nacional de Vacinação inclui 158 milhões de brasileiros. Ainda não estão sendo contabilizados menores de idade.

Entre as pessoas vacinadas até o momento, 33.991.491 tomaram as duas doses, o que representa 22% do público-alvo.

A título de comparação, os Estados Unidos vacinaram 68,3% da população acima de 18 anos com pelo menos uma dose, de acordo com o levantamento do jornal The New York Times divulgado na segunda-feira (19/7), com dados do CDC, o órgão equivalente ao Ministério da Saúde no país.