Bombeiros registram mais de 30 ocorrências de queimadas em apenas um dia em Rio Branco

O relatório mostra ainda que os municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Porto Acre e Rodrigues Alves registraram o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Nesta semana, o governo informou que as ações de combate às queimadas devem ser intensificadas no estado. E informou que a Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) já emitiu alerta de seca moderada a severa para os próximos meses.

No início de junho o governo já tinha lançado o Plano Operacional de Combate às Queimadas 2021 – Operação Fogo Controlado do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de reunir esforços para tentar combater e conter o avanço das queimadas no estado.