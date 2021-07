Bombeiros e Polícia Civil fazem buscas por menor desaparecido em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O jovem Matheus Carvalho de Souza foi dado como desparecido no domingo (11) em Cruzeiro do Sul.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o rapaz estava bebendo com os amigos e no domingo (11), pela manhã, decidiu ir a um balneário próximo ao Rio Moa.

Na volta para casa Matheus decidiu ficar mais um tempo na praia, localizada no bairro da Várzea, e disse que logo iria para casa. Contudo, o rapaz não voltou para casa.

Segundo os amigos que estavam com o jovem, ele teria voltado para sua residência com dois desconhecidos. Somente um deles foi identificado, mas afirma que não sabe o paradeiro do rapaz.

No último sábado (17), bombeiros e policiais civis liderados pelo delegado da Delegacia da Mulher e do Menor, Rômulo Carvalho, fizeram buscas no porto da Várzea, onde o barco em que Matheus estava atracou na última vez em que ele foi visto.

Bombeiros mergulharam no local, na tentativa de encontrar qualquer vestígio do paradeiro do rapaz; porém, nada foi achado. A possibilidade de Matheus ter caído no rio foi descartada.

A polícia continua investigando através de outras diligências que possam dar alguma pista do menor.

As autoridades ouviram quatro pessoas. A família teme o pior.

Segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, o Acre fechou o ano de 2020 com 191 pessoas desaparecidas, com uma taxa de 21,4 desaparecimentos para cada 100 mil habitantes.

O número demonstra um aumento de 74% se comparado a 2019, quando o estado tinha 110 casos de desaparecimento registrados, e a taxa era de 12,5.

Os dados são da Segurança Pública do Estado; nas informações não constam registros das pessoas localizadas no estado acreano. Segundo o documento, em todo o Brasil, no ano de 2020, foram registrados 62.857 desaparecimentos, com queda nos registros nacionais quando comparado ao ano de 2019 – quando 79.608 pessoas foram dadas como desaparecidas.