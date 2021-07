Bombeiro que morreu de covid-19 em Cruzeiro do Sul não quis tomar a vacina, diz comandante

- Publicidade-

O subtenente Edem Abreu de Paula, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, que morreu aos 49 anos no último dia 16, no Hospital de Campanha do Juruá, vítima da covid-19, havia se recusado a tomar a vacina contra a doença. A informação foi confirmada ao Notícias da Hora pelo comandante da instituição, coronel Carlos Batista.

“Ele não quis tomar. Teve pelo menos três bombeiros que não quiseram”, diz o coronel.

Edem Abreu fora internado com covid-19 no dia 14 de junho na unidade de saúde. Passou pouco mais de um mês no hospital.

Em nota, o Comando do Corpo de Bombeiros afirmou que a morte do subtenente foi “uma perda irreparável de um ente querido que prestou relevantes serviços a sociedade”.