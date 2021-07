Bolsonaro sobre reforma ministerial: ‘Eu nasci no centrão’

“Nós temos 513 parlamentares, o tal centrão que chamam pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram para a campanha do Alckmin e ficou então rotulado como algo pejorativo, danoso à nação. Não tem nada disso. Eu nasci de lá”, disse.

De acordo com o presidente, para ter governabilidade é preciso negociar com os partidos eleitos para o Congresso.

“Quando eu coloco um militar dentro do governo, há críticas também. Se você tem crítica a deputado do centro, não vote mais nesses candidatos por ocasião das próximas eleições. É simples a coisa. Se vocês votam, eu converso com eles. Eu converso com todos os parlamentares, é meu papel”, afirmou Bolsonaro.