Bolsonaro diz que novo Bolsa Família pagará “no mínimo R$ 300”

Em entrevista à TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, na noite de segunda-feira (20/7), que a partir de novembro, o Bolsa Família terá um valor mínimo de R$ 300. Atualmente os beneficiários recebem R$ 192.

“Prorrogamos por mais três meses o auxílio. Pretendemos em novembro já ter o novo Bolsa Família, e o valor será, no mínimo, R$ 300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192, e vamos passar isso para R$ 300. É um pouco mais de 50% de reajuste. Esse dinheiro vem de onde? Vem dos pagadores de impostos. Tenho que ter responsabilidade com esse dinheiro”, disse o chefe do Executivo na entrevista.

A sinalização confirma afirmações feitas há meses pelo próprio mandatário, bem como figuras do alto escalão do governo, como ministros de estado. No fim de junho, em entrevista ao Metrópoles, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, afirmou que a ampliação do Bolsa Família é, atualmente, uma das principais preocupações do governo federal.

Alguns dias depois, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, afirmou que haveria aumento no valor pago atualmente. “O Bolsa, sim, vai ter aumento, mas como eu não estou mais lá [na Cidadania], eu não posso falar”, disse, na ocasião.

O próprio presidente Jair Bolsonaro também argumentou, no dia 15 de junho, que o aumento em 50% até dezembro já estaria “quase fechado” na equipe econômica