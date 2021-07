Bolsonaro chega a hospital em SP para exames após obstrução intestinal

- Publicidade-

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou em São Paulo, por volta das 18h50 desta quarta-feira (14), após ser transferido de Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Bolsonaro foi encaminhado ao hospital Vila Nova Star, onde passa por avaliação médica devido a um quadro de obstrução intestinal.

Nesta madrugada o presidente sentiu fortes dores abdominais e precisou ser internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

O governo federal informou que foi identificada uma obstrução intestinal decorrente do atentado a faca ocorrido em 2018, durante a campanha para a Presidência da República, e que os médicos vão avaliar a necessidade de uma cirurgia de emergência.

O cirurgião gástrico do presidente, Antonio Luiz Macedo, viajou à Brasília para fazer uma avaliação médica de Bolsonaro. Foi dele a decisão de transferir o presidente para a capital paulista.

Em entrevista coletiva após sessão da CPI da Pandemia, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente, afirmou que conversou por telefone com o pai e com o médico responsável; ele afirmou que Bolsonaro ficará 72 horas em observação no hospital.

Ambulância com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chega ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (14.jul.2021)