Bolsonaro anuncia mudança ministerial; Ciro Nogueira pode ganhar cargo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (21/7) que está trabalhando por uma “pequena mudança ministerial” para os próximos dias. O mandatário do país não citou nomes, mas o Metrópoles apurou que são estudadas mudanças na Casa Civil, chefiada por Luiz Eduardo Ramos, e na Secretaria-Geral da Presidência, comandada por Onyx Lorenzoni.

“Estamos trabalhando inclusive uma pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na 2ª feira para ser mais preciso para a gente continuar administrando o Brasil”, disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan Itapetininga.

A Casa Civil poderia ir para as mãos de um senador governista: o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI). Ramos passaria para a Secretaria-Geral e Onyx Lorenzoni reassumiria seu mandato na Câmara dos Deputados ou assumiria uma pasta decorrente do desmembramento do Ministério da Economia.

Apesar da existência dessa discussão, os aliados do presidente dificilmente acreditam que ele próprio toparia assumir as trocas.