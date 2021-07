Bittar nega ter sido responsável por enviar R$ 300 mil para prefeitura de Bauru, em São Paulo

- Publicidade-

o Senador Márcio Bittar (MDB-AC), emitiu uma nota pública nesta sexta-feira, 9, após a repercussão do repasse de R$ 300 mil à cidade de Bauru, interior de São Paulo. Na quinta-feira, 8, a prefeita Suéllen Rosim agradeceu o parlamentar pelo repasse oriundo do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Em nota, Márcio afirmou que Orçamento Geral da União possui recursos marcados com indicador de Resultado Primário 9, a famosa RP-9, que são emendas do Relator-Geral. Desse modo, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual, cabe ao Relator-Geral do orçamento a indicação de quais entidades receberão os recursos marcados como RP-9.

Na postagem, a prefeita diz em sua conta no Facebook: “Agradeço a todos os Deputados (as) e Senadores (as) que via emendas puderam enviar recursos para a saúde em Bauru. Os recursos são para custeio e equipamentos e já constam no FNS (Fundo Nacional de Saúde)”.